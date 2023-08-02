Новости Казани
· Полина Модестова

Совершил последний прыжок в 95 лет: в Казани откроют памятник Павлу Клетневу

В Казани в День ВДВ 2 августа откроют памятник Павлу Клетневу
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В Казани в честь Дня ВДВ будет открыт памятник Павлу Кузьмичу Клетневу - гвардии сержанту ВДВ СССР, участнику Великой Отечественной войны и известному парашютисту-рекордсмену, который совершил свой последний прыжок в возрасте 95 лет. Мероприятие состоится сегодня, 2 августа, в десять часов утра, на территории мемориального комплекса «Курган» на улице Мамадышский тракс, 179.

Известно, что мероприятие планирует посетить председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева и руководители министерств и ведомств.

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