Сотрудники полиции в Казани задержали мужчину, который вез в сабвуфере Infiniti полкило мефедрона
Фото: социальные сети
Полиция в Казани поймала организатора двух сетевых интернет-магазинов по реализации "запрещенки" и троих закладчиков.
Стражи порядка получили информацию о ресурсах, где продают наркотики. при проверке на трассе Казань- Ульяновск сотрудники ГИБДД остановили Infiniti, за рулем которого был 32-летний казанец.
Водитель отпираться не стал и сам сознался, что в сабвуфере прячет полкило "запрещенки". Экспертиза подтвердила - это мефедрон.
Мужчина рассказал, что делает закладки, позднее задержали 27-летнего организатора этого бизнеса.
А в гараже задержали еще двух парней в возрасте 21 и 22 лет, которые делали мелкие закладки.
По данному факту возбуждено уголовное дело.