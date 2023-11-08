Сотрудники полиции в Казани задержали мужчину, который вез в сабвуфере Infiniti полкило мефедрона

Полиция в Казани поймала организатора двух сетевых интернет-магазинов по реализации "запрещенки" и троих закладчиков.

Стражи порядка получили информацию о ресурсах, где продают наркотики. при проверке на трассе Казань- Ульяновск сотрудники ГИБДД остановили Infiniti, за рулем которого был 32-летний казанец.

Водитель отпираться не стал и сам сознался, что в сабвуфере прячет полкило "запрещенки". Экспертиза подтвердила - это мефедрон.

Мужчина рассказал, что делает закладки, позднее задержали 27-летнего организатора этого бизнеса.

А в гараже задержали еще двух парней в возрасте 21 и 22 лет, которые делали мелкие закладки.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

