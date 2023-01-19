Новости Казани
· Служба новостей

Сотрудники ГИБДД в Татарстане пресекли попытку перевозки 18 кг гашиша

Сотрудники ГИБДД в Татарстане пресекли попытку перевозки 18 кг гашиша

Фото: kp40.ru

Сотрудники ГИБДД по Казани на посту "Малиновка" остановили иномарку под управлением 40-летнего Петербурга. Водитель показался инспекторам подозрительным - он нервничал, а потому решили досмотреть мужчину и его транспорт.

При обследовании автомобиля под обшивкой передних и задних сидений обнаружено 18 упаковок с веществом растительного происхождения, которые были изъяты и направлены на экспертизу. Установлено, что содержимым брикетов является наркотическое средство – гашиш общей массой более 18 килограммов.

Мужчина объяснил, что это - его работа, он трудится курьером в нелегальном интернет-магазине. Он забрал оптовую партию наркотика из схрона на трассе в Ленобласти и обязан был доставить ее в Уфу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

"Застукали в странной позе": фигуристка Алина Загитова на фото из гримерки в Казани удивила поклонников (фото)

Новости Казани

день назад

Предприниматель из Татарстана Рашид Таймасов объявлен в международный розыск

Новости России

день назад

Родина зовет опять: неслуживших россиян старше 30 лет планируют отправлять на военные сборы - куда и зачем?

Новости России

20 часов назад

"Тупой и еще тупее": Названы имена мальчиков, из которых вырастают самые глупые мужчины

Редакция помогает

3 дня назад

Депрессия - не болезнь ленивых: как на самом деле спасают казанцев

Профи - подготовка к впр 4 класс математика

Новости России

день назад

Разведчик, Герой России Клупов рассказал, почему ВС РФ так медленно наступают на Украине

Новости России

9 часов назад

Киллер приехал к магазину на авто с "липовыми" номерами и застрелил вышедшего из торговой точки 32-летнего мужчину

Новости России

19 часов назад

Российский военный рассказал об изощренных пытках, которые придумывают ВСУ для русских пленных: "Прямую кишку достали наружу"
Новости Казани
10 часов назад

"Нет и не будет": из аптек Казани пропали популярные медикаменты для детей и антибиотики

"Нет и не будет": из аптек Казани пропали популярные медикаменты для детей и антибиотики

Новости России

3 часа назад

Необъяснимо: в центре Склифосовского на операционном столе внезапно загорелась пациентка

Новости Казани

4 часа назад

Первый участок Вознесенского тракта в Казани будет сдан уже в ноябре 2023 года

Новости России

4 часа назад

"Параллельные миры Зеленского": Песков посоветовал Зеленскому осознать уже наконец, что Путин реально существует

Новости Казани

5 часов назад

В центре Казани рванул водопровод - затопило проезжую часть
Сотрудники ГИБДД в Татарстане пресекли попытку перевозки 18 кг гашиша

Новости России

6 часов назад

Сергея Лаврова опять пытаются заставить извиняться за "евреев" и Гитлера

Новости Казани

6 часов назад

"Пусть покажут сценарий, посмотрим": в Татарстане омбудсмен Волынец выступила против съемок сериала о казанской ОПГ "Тяп-Ляп"

Новости Казани

6 часов назад

Из Казани полетят прямые рейсы до Абу-Даби
Ночная Казань: гид по необычным барам и ресторанам города