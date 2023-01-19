Сотрудники ГИБДД в Татарстане пресекли попытку перевозки 18 кг гашиша

Сотрудники ГИБДД по Казани на посту "Малиновка" остановили иномарку под управлением 40-летнего Петербурга. Водитель показался инспекторам подозрительным - он нервничал, а потому решили досмотреть мужчину и его транспорт.

При обследовании автомобиля под обшивкой передних и задних сидений обнаружено 18 упаковок с веществом растительного происхождения, которые были изъяты и направлены на экспертизу. Установлено, что содержимым брикетов является наркотическое средство – гашиш общей массой более 18 килограммов.

Мужчина объяснил, что это - его работа, он трудится курьером в нелегальном интернет-магазине. Он забрал оптовую партию наркотика из схрона на трассе в Ленобласти и обязан был доставить ее в Уфу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.