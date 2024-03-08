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Сотрудники ГИБДД поймали за ночь 13 пьяных водителей

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В Казани в ночь на 8 марта за пьяную езду были задержаны 13 водителей. Они находились в состоянии опьянения. Еще 8 водителей предпочли лишиться прав без медосвидетельствования, отказавшись его проходить.

В отношении таких лиц обычно суды принимают однозначные решения — лишают прав. На всех нарушителей составили административные протоколы. Автомобили были перемещены на спецстоянку.

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