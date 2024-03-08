Сотрудники ГИБДД поймали за ночь 13 пьяных водителей

В Казани в ночь на 8 марта за пьяную езду были задержаны 13 водителей. Они находились в состоянии опьянения. Еще 8 водителей предпочли лишиться прав без медосвидетельствования, отказавшись его проходить.

В отношении таких лиц обычно суды принимают однозначные решения — лишают прав. На всех нарушителей составили административные протоколы. Автомобили были перемещены на спецстоянку.