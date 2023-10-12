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Составляет 1,996 миллиона: в Казани сократили объем финансирования на общественный транспорт города

Казань уменьшила объем средств на организацию перевозок общественным транспортом
Составляет 1,996 миллиона: в Казани сократили объем финансирования на общественный транспорт города

Дарья Порсева

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По муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам, установленным на 2023-2028 годы, исполкомом Казани были урезаны предельные расходы на организацию регулярных перевозок пассажиров и багажа общественным транспортом. Сумма сократилась на 2%, что составило 41 275 рублей.

Изначально властями столицы республики был установлен объем финансирования в размере 2,037 миллиона рублей, а теперь же он составляет 1,996 миллиона.

Известно, что из этой суммы почти 1,66 миллиона будут направлены на автобусы. При этом на 2023 год предусмотрено 92,8 тысячи рублей, на 2024 - 330,9 тысячи, на 2025, 2026 и 2027 - по 329,9 тысячи, а на 2028 - 246,1 тысячи рублей.

На наземный электрический транспорт в общей сложности предусмотрели 336 560 рублей, из которых на 2023 год - 19 821 рубль. Расходы на 2024 год запланированы в размере 68 037 рублей, на 2025, 2026 и 2027 - 67 834 рубля, а на 2028 - 45,2 тысячи.

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