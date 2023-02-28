"Сosa nostra по-казански": 8 друзей в Казани выследили водителя, подрезавшего на дороге их товарища, и жестоко его избили
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Восемь человек выследили и избили молодого человека в Казани только за то, что он "подрезал" одного из их компании на дороге. Об этом инциденте, произошедшем в Советском районе Казани, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.
В полицию позвонила женщина-свидетель, которая заявила, что целая толпа угрожает мужчине пистолетом, лупит его ногами и руками.
Жертву подкараулили у подъезда, предварительно проследив за его автомобилем.
По данным канала, полиция задержала компанию. Выяснилось, что драка началась из-за конфликта на дороге.