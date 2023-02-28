Новости Казани
· Служба новостей

"Сosa nostra по-казански": 8 друзей в Казани выследили водителя, подрезавшего на дороге их товарища, и жестоко его избили

В Казани восемь мужчин выследили и избили водителя, который подрезал их друга на дороге
"Сosa nostra по-казански": 8 друзей в Казани выследили водителя, подрезавшего на дороге их товарища, и жестоко его избили

Фото: скриншот

Восемь человек выследили и избили молодого человека в Казани только за то, что он "подрезал" одного из их компании на дороге. Об этом инциденте, произошедшем в Советском районе Казани, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

В полицию позвонила женщина-свидетель, которая заявила, что целая толпа угрожает мужчине пистолетом, лупит его ногами и руками.
Жертву подкараулили у подъезда, предварительно проследив за его автомобилем.

По данным канала, полиция задержала компанию. Выяснилось, что драка началась из-за конфликта на дороге.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

"Ни выбраться, ни защищаться, ни бежать": бойцы ЧВК "Вагнер" рассказали, что военных ВСУ за провинности сажают в клетку на поле боя

Полезное

день назад

Что будет с семейной ипотекой в этом году? Могут ли поднять ставку?

санэпидемстанция травля тараканов

Новости Казани

16 часов назад

Лишь бы удержаться и выстоять: на Татарстан идет похолодание, весна начнется с опасной погоды

Новости Казани

19 часов назад

«Это уже седьмая волна пандемии»: чего ждать от ковида весной-2023

санузел под ключ в Санкт-Петербурге

Новости России

6 часов назад

"Мешки не пустые, честное слово": ЧВК "Вагнер" показали гору трупов всушников, которая осталась после прогулки "музыкантов" у Артемовска (фото)

Новости Казани

день назад

Денег нет, но Gucci купим: кто такие байеры и почему они становятся популярными в Казани

Новости Казани

день назад

"И повторяется этот коллапс из года в год": жители Казани возмутились проведением Масленицы

Новости России

день назад

Россиянам назвали самое вредное масло для жарки
Новости Казани
2 часа назад

"Особо опасны": В Татарстане могут открыть завод по утилизации опасных отходов

"Особо опасны": В Татарстане могут открыть завод по утилизации опасных отходов

Новости России

15 минут назад

Увязнут все: весенняя оттепель может сорвать военные планы обеих сторон по наступлению на Украине

Интересное

2 часа назад

Новые отношения или депрессия: казанский таролог приоткрыла завесу и показала, что ждет вас весной 2023 года

Новости Казани

25 минут назад

"Только без паники!": 1 марта в Татарстане взревут системы оповещения населения о ЧС

Новости Казани

40 минут назад

Дмитрий Кузнецов назначен коммерческим директором макрорегиона «Волга» Tele2
"Главное - не перепутать": жителям Татарстана объяснили, как отличить ложное сообщение о воздушной тревоге от настоящего
Новости Казани
35 минут назад

"Главное - не перепутать": жителям Татарстана объяснили, как отличить ложное сообщение о воздушной тревоге от настоящего

Новости России

2 часа назад

"Испытано на Вьетнаме. Работает": Минобороны РФ заявило о скорой попытке провокации США на Украине с применением боевого психотропа Би-Зет

Новости Казани

2 часа назад

"Разочарование и боль": синоптики рассказали, как начнется весна 2023 года в Татарстане

Новости России

2 часа назад

"Hello! My name is Mark Wahlberg. Я приехал сюда воевать за Россию": на СВО нашелся полный двойник голливудского актера Марка Уолберга
Нелюбителям холода показали, куда податься: где в Казани можно тепло и уютно отдохнуть
Редакция помогает
6 дней назад

Нелюбителям холода показали, куда податься: где в Казани можно тепло и уютно отдохнуть