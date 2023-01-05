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Сорвал с нее платок и им душил: в Татарстане сын-опекун расправился с пожилой мамой, которая долго болела

Сорвал с нее платок и им душил: в Татарстане сын-опекун расправился с пожилой мамой, которая долго болела

Фото: 2000melochey.ru

В Буинске Росгвардия задержала 42-летнего местного жителя, который задушил свою мать-пенсионерку во дворе дома, где жила семья.

По версии следствия, больная 72-летняя мама обвиняемого была у него на опекунстве. Жили они в одном доме и регулярно скандалили. В очередной раз во время ссоры мужчина сильно разозлился на родительницу, сорвал с нее платок и начал им душить женщину.

Когда тело родственницы совсем обмякло, он понял, что убил собственную мать, и позвонил в полицию, чтобы во всем признаться. На место выехали сотрудники Росгвардии, которые патрулировали территорию неподалеку, и нашли во дворе дома мертвую женщину и подозреваемого, который сразу сознался в содеянном.

Мужчину доставили в отделение полиции и возбудили против него уголовное дело по статье "Убийство".

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