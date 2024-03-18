Солист «Иванушки International» признался в любви к Казани

Участник музыкальной группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко выразил любовь к столице Татарстана. Об этом музыкант сообщил «БИЗНЕС Online».

На тот момент в Казани проходил фестиваль фестиваля «Всей семьей на выборы».

Артист заявил, что у него в Казани множество друзей и он периодически приезжает в город без концертов. Он предпочитает посещать Казань в не холодное время.

По его словам, Казань очень гостеприимный город, откуда уезжаешь сытым и напоенным. Это первое выступление группы на арене «Ак Барс», отметил музыкант.

На мероприятии выступали «Иванушки International», Хабиб, Ваня Дмитриенко и «Хор Турецкого».