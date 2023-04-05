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Солдат-срочник из Татарстана застрелил своего сослуживца из АК в воинской части: пуля угодила парню в голову

Татарстанский солдат-срочник застрелил своего сослуживца из АК в воинской части в Курской области
Солдат-срочник из Татарстана застрелил своего сослуживца из АК в воинской части: пуля угодила парню в голову

Фото: открытые источники

Татарстанский солдат-срочник расстрелял из автомата Калашникова (АК) своего сослуживца в воинской части. Об этом пишут "Осторожно, новости".
Отмечается, что трагедия разыгралась в Суджанском районе Курской области.

20-летний солдат срочной службы из Татарстана держал оружие в руках и произвел выстрел. Следователи считают, что он сделал это неумышленно, все случилось из-за нарушений правил обращения с оружием.

Пуля попала в голову 18-летнему солдату, уроженцу Кабардино-Балкарии.

Сообщается, что оба были призваны прошлым летом, и скоро должны были демобилизоваться. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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