Татарстанский солдат-срочник застрелил своего сослуживца из АК в воинской части в Курской области

Татарстанский солдат-срочник расстрелял из автомата Калашникова (АК) своего сослуживца в воинской части. Об этом пишут "Осторожно, новости".

Отмечается, что трагедия разыгралась в Суджанском районе Курской области.

20-летний солдат срочной службы из Татарстана держал оружие в руках и произвел выстрел. Следователи считают, что он сделал это неумышленно, все случилось из-за нарушений правил обращения с оружием.

Пуля попала в голову 18-летнему солдату, уроженцу Кабардино-Балкарии.

Сообщается, что оба были призваны прошлым летом, и скоро должны были демобилизоваться. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.