Сократили количество: в Казани изменили число стоянок для электросамокатов в городе

Власти Казани на одну сократили число стоянок для электросамокатов

В сборнике документов и правовых актов исполкома города было опубликовано постановление, согласно которому в Казани была обновлена схема парковок для самокатов и велосипедов. Как стало известно, из списка убрали один пункт размещения.

Изменения вносятся в постановление исполкома Казани от 21 апреля 2022 года №1194, которым были утверждена схемы размещения пунктов проката самокатов на территории Казани.

Вышеуказанный документ утверждается обновленную схему пунктов проката на 1 564 места. Из списка убрали парковку, которая расположена возле остановки «Южная» на проспекте Победы.

До этого из списка были убраны еще десять парковок, так как их границы накладывались на частные земельные участки и места строительства автомобильной дороги Вознесенский тракт.