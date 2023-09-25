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· Полина Модестова

Сократят время в пути: поезда из Казани в Ульяновск будут ходить быстрее благодаря модернизации

Поезда из Казани в Ульяновск сократят время в пути с 1 октября
Сократят время в пути: поезда из Казани в Ульяновск будут ходить быстрее благодаря модернизации

Надежда Острокол

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Пригородный поезда, курсирующие между Казанью и Ульяновском, будут доезжать до пункта назначения быстрее. Сообщается, что время в пути сократят уже с 1 октября.

В компании АО «Содружество» пояснили, что было предпринято для улучшения качества обслуживания пассажиров. С их слов, поезд, следующий по маршруту «Казань - Ульяновск», будет отправляться из столицы Татарстана в 14:19, то есть на 16 минут позже, а прибывать в Ульяновск в 20:04 по местному времени - на шесть минут раньше.

А вот поезд, который следует по маршруту «Ульяновск - Казань», будет отправляться из Ульяновска в 07:39, то есть на 9 минут позже, по местному времени, а прибывать в Казань в 11:12 - на 33 минуты раньше.

Достичь таких изменений удалось благодаря модернизации инфраструктуры. Это позволило увеличить скорость на некоторых участках пути.

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