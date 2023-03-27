"Сохранил верность присяге": в Татарстане простились с погибшим в СВО Артемом Захаровым

В Татарстане похоронили погибшего в зоне СВО на Украине Артема Захарова

В Мензелинске в последний путь проводили военного Артема Захарова, погибшего в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Информацию об этом подтвердили в муниципалитете.

Проводили Артема с воинскими почестями, на прощание с ним пришли глава исполкома Марат Каримов, депутат Госсовета РТ Азат Хамаев.

"Артём героически погиб, сохраняя верность присяге, наследию наших предков и стоя на страже нашей Родины", — отметил Хамаев.

Матери погибшего военного передали Орден Мужества, который он получил посмертно.