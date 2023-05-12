В Казани содержание фонтанов в этом году обойдется почти в 25 миллионов рублей

В Казани на содержание фонтанов в этом году будет потрачено почти 25 миллионов рублей, информирует "Реальное время". Средства выделят из муниципальной казны.

Заниматься вопросами содержания фонтанов в столице Татарстана будет компания ООО "Аква бренд ко". У ее заключен контракт с Комитетом внешнего благоустройства на 24, 986 миллиона рублей.

Речь идет о содержании и обслуживании фонтанов на площади у театра Камала, у Оперного театра на Булаке, в Ленинском саду, в сквере Саид-Галеева, в парке Тысячелетия и саду Столярова, в саду Кирова и на Петербургской, в сквере Тинчурина, в парке "Крылья Советов", у ДК железнодорожников, на набережной Казанки и в ЖК "Салават Купере". Всего в перечне 31 сооружение.

Годом ранее содержание фонтанов в Казани было дешевле - тогда заплатили 24,15 миллиона рублей той же компании.

