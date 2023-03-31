Социальные сети: правила комфортной жизни в онлайн-мире

В Управлении безопасности Волго-Вятского банка Сбербанка* рассказали простые правила, как не стать объектом мошенничества в социальных сетях

Придерживайтесь экологичного общения

Данный термин используется психологами как коммуникация без «информационного мусора». В основе такого экологичного общения лежат как уважение к собеседнику, к внешнему миру, так и ответственность за то, что человек транслирует вовне.

Специалисты рекомендуют: обращайте внимание на контент, который вы размещаете в социальных сетях. Никогда не размещайте в открытом доступе и не передавайте информацию личного характера, которая может быть использована во вред.

Например, публикации о предстоящем отпуске на море может быть замечены людьми, промышляющими квартирными кражами, а новость о крупном выигрыше или премии могут вызвать нездоровый интерес у мошенников.

Также не стоит забывать, что любая социальная сеть не только публикует информацию пользователя, но и активно собирает сведения о нем самом: персональные данные, списки друзей, предпочтения и интересы. В случае взлома или утечки данных это может быть использовано, например, для рассылки фишинговых писем.

Защиты много не бывает

Взлом вашего аккаунта в социальных сетях может повлечь финансовый ущерб, репутационные потери и множество других проблем.

Проверьте настройки вашего аккаунта, определите политику доступа: кому вы разрешаете видеть вашу страницу и публикации, кто может отмечать вас на фото, какую информацию о вас видят гости профиля и т.д.

Обязательно уберите из открытых данных домашний адрес и отключите геотеги на фотографиях, скройте информацию о своих контактах.

Большинство социальных сетей позволяют произвести настройки приватности, чтобы весь контент вашей страницы видели только вы и ваши друзья. Помните, что это не закрытость, а разумная осторожность, необходимая для комфортной жизни в сложном онлайн-мире.

Также используйте различные сложные пароли для входа в социальную сеть, регулярно их меняйте.

По возможности включите двухфакторную аутентификацию. Это способ входа в аккаунт, при котором нужно двумя разными способами (факторами) подтвердить, что вы — хозяин аккаунта. При обычной аутентификации для доступа к странице нужно вводить только логин и пароль. При двухфакторной вас попросят «подкрепить» свои права не только логином, но и другим способом, например, кодом из смс-сообщения или письма на электронную почту. Для чего это нужно? Двухфакторная аутентификация — гораздо лучшая защита, чем обычная проверка паролем. Даже если злоумышленник сможет подобрать комбинацию, он не сможет зайти в аккаунт, а вы получите уведомление о попытке входа.

Регулярно проверяйте не взломан ли ваш профиль. Для этого зайдите в настройки и проверьте устройства, с которых заходили в ваш аккаунт. Если обнаружили неизвестные устройства и локации, завершите сеансы на них.

Защитив свой аккаунт изнутри, не стоит забывать о внешних факторах. Чтобы не стать жертвой, следуйте элементарным правилам безопасного общения в социальных сетях:

не поддавайтесь на призыв кого-то из «администрации» социальной сети сообщить ваш логин и пароль под каким-либо предлогом;

не переходите по сомнительным ссылкам, указанным в сообщениях;

не принимайте и не открывайте файлы от незнакомых пользователей;

Проявляйте здравый скептицизм при получении сообщений от якобы ваших знакомых или друзей с просьбой о финансовой помощи. Воспользуйтесь альтернативными каналами общения с близким, от имени которого к вам обратились в социальных сетях. Задайте обратившемуся вопросы личного характера, помогающие отличить близкого человека от мошенника.

Будьте осторожны в отношении незнакомцев. В настройках приватности запретите незнакомым людям оставлять комментарии. Не принимайте запросы на дружбу в социальных сетях от незнакомцев. В лучшем случае это может закончиться потоком рекламного спама, а в худшем — оскорблениями, буллингом или шантажом.

Если вы встретили мошенника в социальной сети, обязательно сообщите в службу поддержки платформы. Страницу мошенника проанализируют и при необходимости она будет заблокирована.

Если при общении в социальных сетях, вы разгласили данных своих платежных карт, смс-пароли, или была совершена операция по карте, незамедлительно обратитесь в Контактный центр банка по телефону, размещенному на оборотной стороне карты, с сообщением о случившемся и инициируйте блокировку карты, данные которой были скомпрометированы. После чего, проинформируйте о случившемся полицию.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.