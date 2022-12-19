Собранный в Казани ракетоносец Ту-160М совершил свой первый полет

Стратегический ракетоносец Ту-160М, модернизацией которого занимались специалисты в Казани, совершил свой первый полёт. Об этом сообщила пресс-служба "Объединенной авиастроительной корпорации".

В отчете ОАК говорится, что пилоты выполнили маневры, проверили устойчивость и управляемость воздушного судна, проверили его системы и двигатель и бортовое радиоэлектронное оборудование.

До этого Ту-160М уже вылетал в тестовом режиме с аэродрома Казанского авиационного завода. Полет проходил в январе этого года на высоте 600 метров и на протяжении 30 минут.

Проводить модернизацию Ту-160 поручил ранее глава государства Владимир Путин.

После окончания всех проверок два модернизированных самолета передадут дальней авиации России до конца этого года.