Собака оказалась под колесами машины под Казанью

Вчера в деревне Куюки под Казанью водитель кроссовера на большой скорости сбил собаку. Инцидент запечатлелся на видео, опубликованном в телеграм-канале «Kazan News | Новости с улиц».

На кадрах видно, как маленькая собака бежит через дорогу рядом с магазином, следуя за людьми. В этот момент автомобиль сбивает щенка. Предположительно, машина задела его лапы, так как после происшествия собака не смогла встать на них.

После этого водитель не остановился и уехал с места происшествия. Как сообщается в канале, одна из прохожих попыталась помочь животному. Ветеринары пытались спасти щенка, но, к сожалению, он скончался, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что на Привокзальной в Казани из окна выкинули кота и собаку.