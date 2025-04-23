Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Собака оказалась под колесами машины под Казанью

После этого водитель не остановился и уехал с м...

pixabay

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Вчера в деревне Куюки под Казанью водитель кроссовера на большой скорости сбил собаку. Инцидент запечатлелся на видео, опубликованном в телеграм-канале «Kazan News | Новости с улиц».

На кадрах видно, как маленькая собака бежит через дорогу рядом с магазином, следуя за людьми. В этот момент автомобиль сбивает щенка. Предположительно, машина задела его лапы, так как после происшествия собака не смогла встать на них.

После этого водитель не остановился и уехал с места происшествия. Как сообщается в канале, одна из прохожих попыталась помочь животному. Ветеринары пытались спасти щенка, но, к сожалению, он скончался, пишет KazanFirst.

Ранее мы писали о том, что на Привокзальной в Казани из окна выкинули кота и собаку.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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