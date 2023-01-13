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Со Спасской башни Казанского кремля исчез христианский символ

Со Спасской башни Казанского кремля исчез христианский символ

Фото: russia24.pro

Глаз, вписанный в треугольник, означающий Бога и Троицу – именно этот христианский символ, по словам урбаниста Яна Гордеева, пропал со Спасской башни Казанского кремля. О ситуации Гордеев написал в своем телеграм-канале "Архитектурасы".
Такой же знак был убран и с фронтонной части Архиерейского дома. Ранее знак был украшением бывшей церкви Спаса Нерукотворного. Долгое время символ оставался на Спасской башне, но пропал после ремонта.

"Можно было списать уничтожение старинного символа XIX века на случайность или усердие рабочих, - написал Гордеев, добавив. - Но практически одновременно на фронтоне архиерейского дома в том же Кремле был уничтожен тот же символ".

По словам Гордеева, символ можно принять за масонский, и в этом, вероятно, кроется истинная причина его исчезновения. Объяснения от Госкомитета по сохранению объектов культурного наследия Татарстана пока не последовали. Однако помощник президента Татарстана Олеся Балтусова заверила, что символы не уничтожены, а просто убраны на время ремонта. И вернут их на место сразу по окончании работ:

"Глаз на Спасской убирали бластингом, и сделан он был из штукатурки или гипса. Весной предполагалось ставить этот элемент фасада на место. Как и на Архиерейском доме".

Продолжить эти работы планируется весной, когда станет тепло.

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