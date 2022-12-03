"Сносят ворота и бегут из части": в Сеть вбросили фейк о мобилизованных, которые бунтуют в части в Казани и убегают оттуда

В Казани опровергли видео, на котором якобы мобилизованные сносят ворота КПП и уходят за пределы пункта сбора.

Авторы утверждают, будто причиной этому стало то, что призывников не отпускали увидеться с родными и не платили деньги, однако информация не соответствует действительности. Это очередной фейк, сообщает ИА "Татар-информ".

Предположительно, кадры тиражируются в Сети через украинские ресурсы, они получили широкое распространение в украинском сегменте социальных сетей.

В Казанском танковом училище отметили, что на самом деле военнослужащие просто торопились, спеша на встречу с родными, не все взяли увольнительные, им пришлось за ними возвращаться. О побеге и бунте речи не идет.