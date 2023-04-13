В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 26 метров в секунду

14 апреля, в пятницу, в Татарстане прогнозируется сильный северный ветер, порывы которого могут достигать скорости в 26 метров в секунду. В республиканском Гидрометцентре сообщили, что в регионе в связи с этим "северным сюрпризом" объявлено штормовое предупреждение.

"На территории РТ и в Казани ожидается усиление северо-восточного ветра до 17−22 м/с, в период с 4:00 до 20:00 местами до 25−26 м/с", — говорится в официальном сообщении ведомства.

Циклон 14 апреля принесет в Татарстан существенное похолодание, с северных широт в республику войдут холодные воздушные массы.

14−15 апреля днем ожидается не более 5−10 градусов тепла.