Снежная лавина с крыши чуть не прибила троих прохожих в Татарстане
Фото: социальные сети
Снежная лавина едва не завалила пешеходов в городе Бугульма в Татарстане.
Отмечается, что люди шли по дороге около дома, когда с крыши из-за оттепели сползла огромная снежная куча. Прохожие успели отскочить. После этого они почистили одежду от снега и пошли дальше.
От схода снежной лавины сработали сигнализации стоящих неподалеку машин. Сами автомобили не пострадали. Прокуратура проводит расследование по факту случившегося.