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Снежная лавина с крыши чуть не прибила троих прохожих в Татарстане

В Татарстане сошедшая с крыши снежная лавина чуть не убила троих прохожих
Снежная лавина с крыши чуть не прибила троих прохожих в Татарстане

Фото: социальные сети

Снежная лавина едва не завалила пешеходов в городе Бугульма в Татарстане.

Отмечается, что люди шли по дороге около дома, когда с крыши из-за оттепели сползла огромная снежная куча. Прохожие успели отскочить. После этого они почистили одежду от снега и пошли дальше.

От схода снежной лавины сработали сигнализации стоящих неподалеку машин. Сами автомобили не пострадали. Прокуратура проводит расследование по факту случившегося.

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