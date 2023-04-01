"Смотрящий" по Казани Бургомистр переведен из СИЗО в РКБ: "Рассыпаются позвонки, не может даже сидеть"

Вадима Липского, которого следователи считают "смотрящим по Казани", известного также в криминальных кругах как Бургомистр или Бурген, перевели из СИЗО в РКБ, сообщает "БО".

Несколько месяцев подозреваемый в вымогательстве Липский не появлялся на судебных заседаниях, тем не менее следователи настаивали, чтобы он оставался в следственном изоляторе.

Адвокаты указывали на обширный перечень проблем со здоровьем у Липского: диабет, анемия, цирроз печени, спинальный инсульт. По словам защиты, Липский не в состоянии даже сидеть, так как у него из-за заболевания стремительно разрушаются нижние позвонки.

Как сообщает издание, большую часть терапии Липскому назначали заочно, в итоге доктор рекомендовал больному лечебную ходьбу, но не учел, что пациент даже не встает с кровати.

По решению судьи Юлии Кошынышевой, заседание было проведени прямо на территории казанской колонии ИК-2, в больнице которой был Липский. Принято решение перевести "смотрящего по Казани" под домашний арест. Сейчас он переведен в РКБ для получения неотложного лечения.

