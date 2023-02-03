СМИ: в Казани пластический хирург изуродовал женщине лицо

В Казани пластический хирург изуродовал лицо пациентке. Она пожаловалась, что лицо страшно распухло после процедуры, которой в перечне клиники даже нет, пишет Mash Iptash.

Женщина обратилась к специалисту, которого ранее уже посещала. Ей потребовалась нитевая подтяжка лица. Хирург на процедуру согласился, хотя ее в перечне оказываемых клиникой нет. Договор женщине подписать не предложили, попросили просто перевести деньги на карту.