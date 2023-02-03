СМИ: в Казани пластический хирург изуродовал женщине лицо
Фото: thayka.ru
В Казани пластический хирург изуродовал лицо пациентке. Она пожаловалась, что лицо страшно распухло после процедуры, которой в перечне клиники даже нет, пишет Mash Iptash.
Женщина обратилась к специалисту, которого ранее уже посещала. Ей потребовалась нитевая подтяжка лица. Хирург на процедуру согласился, хотя ее в перечне оказываемых клиникой нет. Договор женщине подписать не предложили, попросили просто перевести деньги на карту.
"После тюнинга лицо опухло, покрылось синяками и впадинами. Пациентка написала Халилу — тот сказал, что всё пройдёт, попытался исправить, но тщетно. Тогда он вернул деньги. Елена бросилась на поиски того, кто бы мог всё исправить: в других клиниках сказали, что нити установлены не в том месте и неизвестного происхождения. Женщина хочет написать в прокуратуру", - говорится в сообщении.