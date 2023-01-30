Смертельное лобовое ДТП на трассе в Татарстане унесло жизни четырех человек

В Татарстане на дороги Бизяки-Ижевка в Менделеевском районе в лобовой аварии погибли четыре человека.

Все случилось накануне, предварительно, водитель KIA Rio наехал на обочину, от этого авто развернуло и выбросило на полосу встречного движения, где в это время двигалась LADA Kalina.

В результате лобового столкновения погибли водитель и два пассажира KIA Rio, а также пассажир "Лады". Водитель отечественного авто в тяжелом состоянии находится в больнице.