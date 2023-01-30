Смертельное лобовое ДТП на трассе в Татарстане унесло жизни четырех человек
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В Татарстане на дороги Бизяки-Ижевка в Менделеевском районе в лобовой аварии погибли четыре человека.
Все случилось накануне, предварительно, водитель KIA Rio наехал на обочину, от этого авто развернуло и выбросило на полосу встречного движения, где в это время двигалась LADA Kalina.
В результате лобового столкновения погибли водитель и два пассажира KIA Rio, а также пассажир "Лады". Водитель отечественного авто в тяжелом состоянии находится в больнице.