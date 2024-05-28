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«Смена» и Tele2 приглашают на выставку «9/0» художника Саши Шардак в Казани

У абонентов Tele2 есть особая привилегия

Даниил Шведов

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Tele2 совместно с Центром современной культуры «Смена» открыли выставку «9/0». Она стала первым масштабным проектом казанского художника Саши Шардак.

Выставка посвящена культурной трансформации, возникшей на рубеже XX и XXI веков. Экспозицию разместят по всему городу и запустят в несколько этапов.

23 мая в «Смене» состоялось открытие основной части выставки. В нее вошли инсталляции, созданные в ходе эксперимента со светом и музыкой, а также скульптура, графика и принты. Специально для «9/0» Шардак и электронный музыкант Марк Грибоедов (участник дуэта Yung Acid и лейбла Get Busy!) создали композицию, которая стала саундтреком проекта. Дизайном выставки занимался Кирилл Благодатских.

После открытия выставки инсталляции Саши Шардак будут появляться в городе и станут паблик-арт-объектами трех общественных пространств — парков «Черное озеро» и «Урам», а также Национальной библиотеки РТ. Произведения позволят взглянуть на замысел художника под другим углом и поставить «вопрос о границе между искусством и дизайном».

Tele2 не в первый раз реализует культурные проекты, но сейчас оператор пошел дальше и вышел за рамки традиционного восприятия — интегрировал арт-объекты в городское пространство, вынес его за рамки выставочных пространств, делая искусство доступнее и показывая, что искусство сейчас — это важная часть современного человека.

Билет на выставку стоит 200 рублей для пенсионеров, студентов и школьников, 300 рублей — для всех остальных. Дети и люди с инвалидностью могут посетить ее бесплатно. А у абонентов Tele2 есть особая привилегия, оператор, поддерживая любовь своих абонентов к искусству, предлагает посетить культурное пространство с 50% скидкой или приобрести второй билет бесплатно.

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