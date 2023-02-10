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"Сломаю!": в Казани водитель автобуса угрожал разбить нос пассажиру-безбилетнику

В Казани водитель автобуса пригрозил, что разобьет нос пассажиру, отказавшемуся оплатить проезд
"Сломаю!": в Казани водитель автобуса угрожал разбить нос пассажиру-безбилетнику

Фото: открытые источники

В Казани водитель автобуса возмутился нежеланию одного из пассажиров оплачивать проезд, пишет inkazan.ru со ссылкой на некоторые региональные телеграм-каналы.

"Где билет? Или оплатите билет, или уходите, пожалуйста", — потребовал водитель. При этом кондуктор предложила вызвать полицию, если пассажир не заплатит за проезд.

Однако автор ролика продолжает утверждать, что он оплатит проезд, когда кондуктор и водитель извинятся. За что они должны извиниться, не слишком понятно.

После долгого сопротивления и возмущения пассажира, что его трогают, водитель пригрозил сломать нос безбилетнику. В обстоятельствах конфликта разберутся перевозчики.

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