"Сломаю!": в Казани водитель автобуса угрожал разбить нос пассажиру-безбилетнику

В Казани водитель автобуса пригрозил, что разобьет нос пассажиру, отказавшемуся оплатить проезд

В Казани водитель автобуса возмутился нежеланию одного из пассажиров оплачивать проезд, пишет inkazan.ru со ссылкой на некоторые региональные телеграм-каналы.

"Где билет? Или оплатите билет, или уходите, пожалуйста", — потребовал водитель. При этом кондуктор предложила вызвать полицию, если пассажир не заплатит за проезд.

Однако автор ролика продолжает утверждать, что он оплатит проезд, когда кондуктор и водитель извинятся. За что они должны извиниться, не слишком понятно.

После долгого сопротивления и возмущения пассажира, что его трогают, водитель пригрозил сломать нос безбилетнику. В обстоятельствах конфликта разберутся перевозчики.

