Следствие раскрыло детали задержания главы ОП "Вишневский" в Казани

Следствие раскрыло некоторые детали задержания в Казани руководителя отдела полиции "Вишневский"

В Следкоме РТ подтвердили, что начальник отдела полиции "Вишневский" в Казани Вячеслав Кочетов задержан, он проходит по делу о посредничестве в даче взятки.

В СУ СКР по РТ подтвердили информацию о задержании начальника отдела полиции «Вишневский» Вячеслава Кочетова. Он проходит по делу о посредничестве во взяточничестве.

В марте 2023 года Кочетов, договорившись с неустановленными пока лицами, получил 50 тысяч рублей от мигранта, которому пообещали, что его не привлекут к ответственности по материалам дела, находившегося в ведении ОП "Московский".

Кроме того, этой суммы должно было хватить для возвращения машины "клиента" со штрафстоянки. Уголовное дело могли возбудить по факту управления машиной с подложным водительским удостоверением.

В ходе работы оперативников вместе с сотрудниками ОРЧ СБ МВД по РТ противоправную деятельность пресекли, сообщили в СУ СКР по РТ: