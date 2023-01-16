Новости Казани
· Служба новостей

"Скоро тебя лично повесим на столбе": житель Казани отправил смс белорусскому полковнику и попал под суд

"Скоро тебя лично повесим на столбе": житель Казани отправил смс белорусскому полковнику и попал под суд

Фото: открытые источники

В Казани Советский районный суд вынес приговор местному жителю за оскорбление и угрозы белорусскому полковнику милиции. Тимур Галеев отправил осворбительные смс белорусскому стражу порядка Дмитрию Корзюку. Пожаловался на это сам милицейский. Решением суда Галееву назначены полтора года условного срока.

В сентябре 2020 года Галеев прочитал в интернете новости о мятежах против Лукашенко. Там упоминался полковник милиции Корзюк, который якобы допускал противоправные действия во время протестов.

"Привет, чмо! Скоро тебя лично повесим на столбе, а твои яйца приколотим гвоздями! Жди!!! Квартиру сожжем. Отольются тебе слезы матерей", — написал он полковнику.

Как сообщает 116.RU, эксперт усмотрел в этом сообщении психологические и лингвистические признаки угрозы. А сам Корзюк воспринял его как угрозу для своей жизни, здоровья и сильно опасался.
Факты противоправных действий белорусского стража порядка не подтвердились, и вину Галеев признал.

Следующая новость ↓

Популярное

Погода

день назад

Синоптики рассказали, когда в Казань вернутся лютые морозы

Новости России

3 часа назад

"Как трусливые крысы": боевики ВСУ хотят выжить и прячутся на чердаках домов в Соледаре

Новости мира

день назад

Живую женщину по ошибке отвезли в похоронное бюро: работники крематория чуть не поседели

Автоновости Казани и Мира

23 часа назад

С 16 января начнут лишать прав на год: ГИБДД будет искать у водителей один предмет по вечерам

Редакция помогает

3 дня назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города

Профи - final cut x уроки

Новости Казани

день назад

В России снимут сериал о создании и развитии казанской ОПГ "Тяп-Ляп"

Новости России

день назад

Четыре крупных криминальных авторитета из числа бойцов ЧВК "Вагнер" погибли под Артемовском

Новости России

день назад

В ресторане в Москве на банкете исполнили нацистский марш ОУН-УПА
Новости Казани
2 дня назад

"Прокусила ладонь, плечо, ногу и зацепила ухо": в Казани лайка терзала ребенка, пока ее хозяйка молча наблюдала за этим со стороны

"Прокусила ладонь, плечо, ногу и зацепила ухо": в Казани лайка терзала ребенка, пока ее хозяйка молча наблюдала за этим со стороны

Новости мира

40 минут назад

Американский генерал заявил, что США теперь сами будут готовить новобранцев ВСУ для крупного наступления против России

Новости Казани

час назад

"Скоро тебя лично повесим на столбе": житель Казани отправил смс белорусскому полковнику и попал под суд

Новости России

2 часа назад

Мать троих детей за сутки не смогла добраться до больницы и умерла

Новости России

3 часа назад

"Как трусливые крысы": боевики ВСУ хотят выжить и прячутся на чердаках домов в Соледаре
В Татарстане двое суток ищут, но пока не могут найти двух детей-близнецов

Новости России

3 часа назад

Журналист Зарубин опубликовал кадры со странной реакцией Зеленского на слова Путина о статусе Донбасса

Новости России

3 часа назад

Убивший по меньшей мере 80 человек и получивший два пожизненных срока "ангарский маньяк" Попков запросился в зону СВО

Новости Казани

15 часов назад

Умер Минсагит Шакиров, депутат Верховного совета ТАССР и первых двух созывов Госсовета Татарстана

"Готовы на все": казанцы рассказали несколько способов, как сохранить здоровье