"Скоро тебя лично повесим на столбе": житель Казани отправил смс белорусскому полковнику и попал под суд

В Казани Советский районный суд вынес приговор местному жителю за оскорбление и угрозы белорусскому полковнику милиции. Тимур Галеев отправил осворбительные смс белорусскому стражу порядка Дмитрию Корзюку. Пожаловался на это сам милицейский. Решением суда Галееву назначены полтора года условного срока.

В сентябре 2020 года Галеев прочитал в интернете новости о мятежах против Лукашенко. Там упоминался полковник милиции Корзюк, который якобы допускал противоправные действия во время протестов.

"Привет, чмо! Скоро тебя лично повесим на столбе, а твои яйца приколотим гвоздями! Жди!!! Квартиру сожжем. Отольются тебе слезы матерей", — написал он полковнику.

Как сообщает 116.RU, эксперт усмотрел в этом сообщении психологические и лингвистические признаки угрозы. А сам Корзюк воспринял его как угрозу для своей жизни, здоровья и сильно опасался.

Факты противоправных действий белорусского стража порядка не подтвердились, и вину Галеев признал.