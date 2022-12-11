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Скорбит вся республика: Мобилизованный детский врач из Татарстана погиб в жутком ДТП

Скорбит вся республика: Мобилизованный детский врач из Татарстана погиб в жутком ДТП

Фото: inkazan.ru

Трагическая новость пришла сегодня, 11 декабря 2022 года. Во время поездки в Воронеж за гуманитарной помощью в ДТП погиб известный детский врач, основатель «Частной скорой медицинской помощи» Николай Зотов, который был мобилизован одним из первых из города. Ему было 39 лет.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня утром трагически погиб главный врач и учредитель нашей сети клиник и частной скорой помощи Зотов Николай Александрович», — написано в соцсетяхклиники

Коллеги выразили соболезнованием родным и близким Зотова. Подробности случившегося в клинике пока не раскрывают, на телефонные звонки не отвечают.

Отметим, что Зотов погиб во время поездки для приемки и отправки в зону СВО трех медицинских УАЗов, которые направили из Татарстана. Во время движения по трассе автомобиль, в котором находился Зотов, лоб в лоб столкнулся с "Газелью".

Отметим, что Николай Зотов одним из первых в Челнах получил повестку врамках частичной мобилизации. Он ни на секунду не сомневался и отправился в расположение российских войск. В своих соцсетях он регулярно давал советы мобилизованным и добровольцам.

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