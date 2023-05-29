Умер экс-первый заместитель прокурора Казани Фарит Сафин

Скончался бывший первый заместитель прокурора Казани Фарит Сафин
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На 74-м году жизни скончался бывший первый заместитель прокурора Казани Фарит Сафин. Сегодня проходит церемония прощания с ним.
Родился Сафин в 1950 году. Трудовой путь в органах прокуратуры начал в 1972 году, заняв должность следователи прокуратуры Тетюшского района РТ.
В 2016 году до выхода в отставку был первым заместителем прокурора Казани.
Похороны пройдут на Мусульманском кладбище по адресу: Мамадышский тракт, 40.