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Школьник Тимур Усманов из Казани победил на чемпионате «Профессионалы»

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Тимур Усманов, ученик казанского лицея №187, победил в юниорской категории на финале чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Полиграфические технологии».

Состязания прошли в Новосибирске. Участники демонстрировали навыки в цифровой и офсетной печати. Второе место занял Антон Погребцов из Новосибирской области, третьей стала Таисия Попова.

В программе чемпионата около 300 направлений — от строительства и IT до образования и сферы услуг.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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