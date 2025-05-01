Школьник Тимур Усманов из Казани победил на чемпионате «Профессионалы»
Тимур Усманов, ученик казанского лицея №187, победил в юниорской категории на финале чемпионата «Профессионалы» в компетенции «Полиграфические технологии».
Состязания прошли в Новосибирске. Участники демонстрировали навыки в цифровой и офсетной печати. Второе место занял Антон Погребцов из Новосибирской области, третьей стала Таисия Попова.
В программе чемпионата около 300 направлений — от строительства и IT до образования и сферы услуг.
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