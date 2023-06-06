Ситуация очень сложная: в Татарстане перед Курбан-байрамом предупредили о болезнях овец

В Татарстане заявили о сложной ситуации с болезнями овец перед Курбан-байрамом

Сейчас в России наблюдается сложная ситуация с инфекционными заболеваниями мелкого рогатого скота, о чем предупредили жителей Татарстана в преддверии празднования Курбан-байрама. Если в прошлом году овец в Татарстан завозили только из Чувашии, то в этом году замначальника главного управления ветеринарии кабмина РТ Габдулхак Мотыгуллин посоветовал покупать только местные. С его слов, в других регионах, особенно где традиционно занимаются разведением овец, ситуация остается очень сложной. Основные заболевания - оспа овец, ящур и бруцеллез.

Сообщается, что по последнему, который почти неизлечим, в 2022 году было 26 неблагополучных регионов, а в этом их уже 36. Татарстан же остается благополучным регионам по перечисленным заболеваниям, в связи с чем вакцинация не проводится.

С его слов, в последние годы в Татарстане растет поголовье овец. Всего в республике около их около 300 тысяч, что достаточно для внутренних потребностей.