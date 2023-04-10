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"Шиш вам!": 85-летняя бабушка в Казани не дала мошенникам обмануть себя

85-летняя пенсионерка в Казани дала отпор телефонным мошенникам
"Шиш вам!": 85-летняя бабушка в Казани не дала мошенникам обмануть себя

Фото: открытые источники

На целый миллион хотели разжиться мошенники в Казани, но 85-летняя бабушка им этого не позволила.
Пенсионерке позвонила незнакомка и заявила, что она - ее родственница. Поплакалась, что попала в аварию, но инспектор все понимает, и за деньги готов решить эту проблему.

"Далее к разговору подключился якобы сотрудник правоохранительных органов и попросил приготовить около миллиона рублей для урегулирования вопроса. Услышав эти слова, пенсионерка не стала продолжать разговор и положила трубку", - сообщили нам в пресс-службе УМВД по Казани.

Но на этом бабушка не успокоилась и еще позвонила в полицию. В отделе "Сафиуллина" у нее принято заявление, возбуждено дело о покушении на мошенничество.

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