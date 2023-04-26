Роман Вильфанд пообещал мокрый снег и похолодание - обойдет ли непогода стороной Татарстан?

Гидрометцентр РФ выступил с заявлением об ухудшении погоды в России. В ряде регионов будет похолодание, пройдет даже мокрый снег. В первую очередь по-зимнему почувствуют себя жители Западной и Средней Сибири. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, снег пойдет сегодня и будет идти и 27 апреля, в Иркутской, Владимирской областях, на Северном Кавказе и Бурятии, в Забайкальском крае.

В Татарстане в этот период, отметил Вильфанд, будут грозы, град и сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду.

В преддверии майских праздников метели с ветром обрушатся и на Сибирь.