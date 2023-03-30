Синоптики рассказали, с какой погоды в Татарстане начнется апрель

Синоптики пообещали потепление до +16 градусов в начале апреля в Татарстане

В Татарстане первые дни апреля принесут потепление до +16 градусов, сообщили синоптики республиканского Гидрометцентра. В начале новой недели, 3 и 4 апреля, днем будет от +11 до +16 градусов.

Погоду будет определять антициклон, который принесет южные воздушные потоки. Существенных осадков не ожидается.

Что касается предстоящих выходных, то в субботу местами еще возможны осадки, а вот в воскресенье, 2 апреля, будет сухо. Правда, погода не будет приятной из-за сильного ветра.

