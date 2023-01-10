Синоптики рассказали о погоде в Татарстане на Старый новый год и Крещение: ждать ли крещенских морозов

Крещенских морозов жителям Татарстана ожидать не стоит, погода будет довольно теплой, заявил профессор КФУ Юрий Переведенцев.

"Январь – самый холодный месяц в году, рождественские морозы в этом году оправдались. Небольшое повышение температуры начнется со среды, скажется влияние циклона, который придет с Северной Атлантики. Тепла не будет, но среднесуточная температура в Казани начнет постепенно приближаться к климатической норме. Не стоит и ждать крещенских морозов, которые обычно приходят во время празднования Крещения Господня, 19 января", - сообщил он.

Подтверждают прогноз ученого и синоптики. В среду, 11 января, ожидается около 20 градусов мороза, а к выходным установится снежная и умеренно-морозная погода.

Температура воздуха на Старый Новый год и в выходные составит -8 -11. Следующая неделя также отметится продолжающимся потеплением, и к Крещению ожидается небольшой снег и до -3.