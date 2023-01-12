Синоптики рассказали о погоде, которая ожидается в Татарстане в предстоящие выходные

В ближайшие выходные в Татарстане ожидается до -14 градусов днем и до -19°С ночью. Такой прогноз дали в республиканском Гидрометцентре.

В ближайшие дни Татарстан по-прежнему будет находиться на периферии антициклона, осадки маловероятны. С 13 по 15 января ночью температура воздуха составит от -12 до -19 градусов. Днем прогнозируется от -8 до -14°С.

В начале следующей недели, 16—17 января, ночные температуры ожидаются в пределах 12—17 градусов мороза. Днем ожидается от -7 до -12°С.