Синоптики рассказали, когда в Казань придут холода
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Доцент кафедры метеорологии КФУ Тимур Аухадеев проинформировал, что наслаждаться относительным теплом казанцам осталось совсем недолго - ниже нуля скоро опустится температура в столице Татарстана.
"В конце этой недели мы устойчиво перейдем через ноль, и создадутся условия для сохранения осадков. Мы приходим к метеорологической зиме, хотя она должна приходить намного раньше - в конце октября", - рассказал Аухадеев.
Во всем виноват Атлантический циклон, который так долго формировал и задерживал теплые воздушные массы и циклоны.