Синоптики рассказали, какой погодный "фортель" выкинет природа в Татарстане под выходные

В Татарстане ожидается облачная и снежная погода, кроме того, в регионе похолодает, сообщили синоптики республиканского Гидрометцентра.

3 февраля на территории Татарстана будет облачно с небольшими прояснениями. При этом ожидается умеренный ветер и осадки в виде снега.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от 7 до 12 градусов мороза, а при прояснениях до -15 градусов. Днем в республике потеплеет до -2 градусов.

