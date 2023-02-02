Синоптики рассказали, какой погодный "фортель" выкинет природа в Татарстане под выходные
Фото: smartik.ru
В Татарстане ожидается облачная и снежная погода, кроме того, в регионе похолодает, сообщили синоптики республиканского Гидрометцентра.
3 февраля на территории Татарстана будет облачно с небольшими прояснениями. При этом ожидается умеренный ветер и осадки в виде снега.
Температура воздуха ночью будет варьироваться от 7 до 12 градусов мороза, а при прояснениях до -15 градусов. Днем в республике потеплеет до -2 градусов.