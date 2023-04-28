Синоптики рассказали, даст ли погода на 1 мая пожарить шашлык и погулять жителям Татарстана

Синоптики рассказали жителям Татарстана, какой погоды ждать на 1 мая

Республиканский Гидрометцентр сообщил, какой погоды стоит ждать на 1 мая жителям Татарстана.

По данным синоптиков, 29 апреля, в субботу, будет тепло и сухо, столбики термометров поднимутся до + 26 градусов, а потому это - отличный день для пикника и шашлыка.

Тем более, что уже 30 апреля, в воскресенье пойдут дожди, но будут они умеренными и небольшими, в течение дня будет до +24 градусов.

1 мая воздух в регионе прогреется до 21-26 градусов тепла, но местами ожидаются дожди, такой же погода сохранится и 2 мая почти во всем Татарстане, и только на западе республики будет чуть прохладнее - до 23 градусов тепла.