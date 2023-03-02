Новости Казани
· Служба новостей

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды жителям Татарстана в предстоящие выходные

В выходные в Татарстане синоптики обещают оттепель
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды жителям Татарстана в предстоящие выходные

Фото: открытые источники

В предстоящие выходные на территории Татарстана под влиянием фронтов североатлантического циклона пройдет мокрый снег, а температура днем повысится до плюс 1 градуса, сообщили синоптики республиканского Гидрометцентра.

Завтра, 3 марта, в регионе будет повышенное давление, облачность и небольшой сне. А ночью и утром возможен туман.
В ночное и утреннее время похолодает до 9-14 градусов мороза, а при прояснениях - до - 17 градусов.

Днем будет от - 6 до - 1 градуса.

В выходные, 4−5 марта, под влиянием фронтальных разделов циклона временами будет идти снег и мокрый снег. По ночам ожидается 2−8 градусов ниже нуля, днем температура составит от минус 2 до плюс 1 градуса.

Следующая новость ↓

Популярное

8 марта совсем скоро: прикольные мелочи от 100 рублей и серьезные подарки от 1000 рублей в Казани
Редакция помогает
час назад

8 марта совсем скоро: прикольные мелочи от 100 рублей и серьезные подарки от 1000 рублей в Казани

Новости России

день назад

"Пока привыкнем, будет большой день жестянщика": в России с 1 марта изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением

Редакция помогает

5 часов назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

сервисные компании по травле

Новости мира

20 часов назад

The Guardian: В Бахмуте страшная мясорубка, солдаты кричат от ужаса

Интересное

2 дня назад

Новые отношения или депрессия: казанский таролог приоткрыла завесу и показала, что ждет вас весной 2023 года

ремонт шиферной кровли в Москве

Новости мира

день назад

Невеста от счастья умерла на собственной свадьбе: ее отец предложил жениху сразу заменить ее младшей сестрой

Новости мира

9 часов назад

Украинские солдаты в Артемовске приняли коллективное решение не подчиняться больше Зеленскому и устроили мятеж

Новости Казани

21 час назад

"Сам министр выглядит как шутка": Ксения Собчак жестко прошлась по главе Минпромторга Татарстана Олегу Коробченко

Новости России

день назад

"Странные НЛО" атакуют Украину, гремят взрывы: военкоры озадачены - летят строго по направлению ветра

Новости России

день назад

"Сыграли от души": "музыканты" ЧВК "Вагнера" в клочья разнесли подразделение "имени Бориса Джонсона" под Артемовском
Новости Казани
3 часа назад

Умирать теперь нельзя - дорого: власти Казани подняли стоимость похорон в городе

Умирать теперь нельзя - дорого: власти Казани подняли стоимость похорон в городе

Новости России

43 минуты назад

"Это невероятно, но это чистая правда!": в России врачи впервые смогли полностью вылечить пациента с безнадежной четвертой стадией рака

Интересное

53 минуты назад

Не доводите до серьезных симптомов: казанский психолог объяснил, кому не обойтись без помощи специалиста

Новости России

53 минуты назад

"Мочить в сортире?": Россия знает, что делать в ответ на атаку террористов в Брянской области, у страны есть большой опыт

Новости России

час назад

"Принимаются меры": Песков прокомментировал события в Брянской области, назвав их терактом
"Изверг с кукольным лицом": 21-летняя жительница Татарстана предстанет перед судом за истязания грудного ребенка
Новости Казани
час назад

"Изверг с кукольным лицом": 21-летняя жительница Татарстана предстанет перед судом за истязания грудного ребенка

Новости России

час назад

"Ничего у них не получится!": президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с терактом в Брянской области (видео)

Новости Казани

2 часа назад

Госсовет Татарстана планирует ввести в республике новые штрафы: придется раскошеливаться

Новости России

3 часа назад

Украинские диверсанты прорвались в Россию: есть погибшие и раненые, взяли заложников, идет операция по ликвидации боевиков
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды жителям Татарстана в предстоящие выходные
Новости Казани
час назад

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды жителям Татарстана в предстоящие выходные