Синоптики рассказали, чего ждать от погоды жителям Татарстана в предстоящие выходные

В выходные в Татарстане синоптики обещают оттепель

В предстоящие выходные на территории Татарстана под влиянием фронтов североатлантического циклона пройдет мокрый снег, а температура днем повысится до плюс 1 градуса, сообщили синоптики республиканского Гидрометцентра.

Завтра, 3 марта, в регионе будет повышенное давление, облачность и небольшой сне. А ночью и утром возможен туман.

В ночное и утреннее время похолодает до 9-14 градусов мороза, а при прояснениях - до - 17 градусов.

Днем будет от - 6 до - 1 градуса.

В выходные, 4−5 марта, под влиянием фронтальных разделов циклона временами будет идти снег и мокрый снег. По ночам ожидается 2−8 градусов ниже нуля, днем температура составит от минус 2 до плюс 1 градуса.