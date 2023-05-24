Синоптики рассказали, как долго в Татарстане будет стоять жара

Жаркая погода без осадков сохранится в Татарстане до конца текущей недели, проинформировали в республиканском Гидрометцентре.

25 и 26 мая, в четверг и пятницу, согласно прогнозу, в ночное время будет до 19 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до + 32 градусов.

При этом осадков не ожидается, но ветер местами может достигать силы порывов до 17 метров в секунду.

Похолодание придет в регион с дождями, которые ожидаются в предстоящие выходные, 27 и 28 мая.

