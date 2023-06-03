В Татарстане синоптики предупредили о тумане и грозе

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Татарстане 4 июня, в воскресенье. По данным республиканского Гидрометцентра уже сегодня вечером, затем ночью и все последующие сутки в республике ожидаются ночной туман, грозы и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

В воскресенье во второй половине дня ожидается существенное похолодание. Утром в воскресенье прогнозируется до +20, днем +14, ночью столбики термометров опустятся до значения +11 градусов.

