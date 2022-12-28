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Синоптики предупредили о наступлении мощной непогоды на Татарстан 29 декабря

Синоптики предупредили о наступлении мощной непогоды на Татарстан 29 декабря

Фото: mgazeta.com

Ночью и днем 29 декабря на территории Татарстана, в том числе Казани, местами ожидаются метель, кратковременно с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, сильный снег и снежные заносы на дорогах. Об этом предупреждает республиканский Гидрометцентр.
Температура воздуха поднимется до -5 – 7 градусов.

В пятницу, 30 декабря, прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью ожидается снег, днем местами небольшой. Ночью столбики термометров понизятся до -7 – 12 градусов, при прояснениях до -15 градусов. Днем потеплеет до -4 – 9 градусов.

Облачная погода сохранится в республике и в субботу, 31 декабря. Днем в отдельных районах возможна метель. Ночью синоптики обещают похолодание до -8 – 13 градусов, при прояснениях до -17 градусов. Днем воздух прогреется до -3 – 8 градусов. На дорогах может образоваться гололедица.

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