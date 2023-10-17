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Синоптики предупредили, что снегопад в Казани возможен уже сейчас

Синоптики предупредили, что снегопад в Казани возможен уже сейчас

Фото: социальные сети

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Первым снегом утром любовались жители Тетюшского района республики, а в Казани он может пойти в любой момент, сообщил в интервью KazanFirst доцент кафедры метеорологии КФУ Тимур Аухадеев.

Он отметил, что пока температуры находятся в положительном диапазоне, среднесуточная температура превышает ноль. Но по утрам уже есть отрицательные значения.

"Таким образом, осадки в виде снега возможны уже сейчас. И в отдельных районах Татарстана они уже выпадали. К примеру, в Тетюшах", - заявил Аухадеев.

Учитывая, что температуры все-таки положительные, снег долго не лежит - тает. А стабильного снежного покрова Казани стоит ждать к середине ноября.

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