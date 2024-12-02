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Симфоническую панк-сказку «Король и Шут» снова покажут в Казани

Симфоническое шоу оживет на глазах у зрителей б...

Предоставлено изданию

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Концерты симфонического панк-шоу «Король и Шут» с успехом прошли уже в четырех крупных городах России, собрав более 120 тысяч зрителей. И грандиозное шоу возвращается: жители Казани вновь смогут погрузиться в атмосферу панка 15 декабря на площадке «Татнефть-Арена».

Слияние панк-энергии и симфонических инструментов, мистическая атмосфера и новая история по мотивам творчества группы — в симфонической панк-сказке есть все, как для давних фанатов «Короля и Шута», так и для тех, кто открыл для себя группу совсем недавно. Продюсерами шоу выступили Плюс Студия и Imperial Orchestra.

Симфоническое шоу оживет на глазах у зрителей благодаря детально проработанным образам, оригинальному видеоряду, включая кадры из сериала «Король и Шут» и световому шоу. «Прыгну со скалы», «Кукла колдуна», «Лесник» и другие хиты группы прозвучат в оригинальных инструментальных версиях в исполнении более ста виртуозных музыкантов Imperial Orchestra, хора и органа, размещенных на многоуровневой сцене. Более того, на большом экране появятся тексты песен, чтобы зрителям было удобнее подпевать.

«Наша панк-сказка завоевала сердца и внимание аудитории не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и за пределами этих городов, и шоу «Король и Шут» приедет в Казань уже во второй раз. Дебютное мероприятие публика приняла отлично, поэтому мы не просто решили еще раз привезти шоу в столицу Татарстана, но и подготовить обновленную версию “Короля и Шута”. И мы рады, что эта вселенная продолжает привлекать к себе внимание как преданных поклонников творчества группы, так и совсем новой аудитории», – отмечает Энрико Мазавришвили, директор по развитию бизнеса Яндекс Афиши.

Кстати, недавно были анонсированы съемки полнометражного фильма, который станет продолжением нашумевшей сериальной истории про Горшка и Князя. «Король и Шут. Фильм» выйдет на Кинопоиске — это возвращение в атмосферу мрачных сказок с участием полюбившихся актеров. Главным противником двух друзей по сюжету будет безумный Некромант, желающий разрушить панк-вселенную.

16+

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