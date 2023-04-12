Силовиками задержаны террористы, вербовавшие боевиков в Татарстане

Силовикам удалось задержать террористов, которые искали желающих стать боевиками в Татарстане, информирует ФСБ РТ.

В Казани и в Кировской области задержали троих мужчин. Все они подозреваются в том, что создали и активно участвовали в деятельности организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*, привлекали к нее людей и финансы.

Силовики уверены, что троица активно вербовала боевиков из числа мусульманского населения двух российских регионов. В дальнейшем согласившихся планировалось переправить в Сирию.

Возбуждено уголовное дело.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России