"Силач, чемпион по армрестлингу": Татарстан простился с 33-летним мобилизованным Ленаром Шамсиевым, погибшим в зоне СВО

В Татарстане простились с погибшим в спецоперации 33-летним мобилизованным Ленаром Шамсиевым

В Тукаевском районе Татарстана, в селе Калмаш, простились с погибшим 33-летним мобилизованным Ленаром Шамсиевым. Мужчина погиб при выполнении боевого задания в зоне военной спецоперации на Украине.

На фронт Ленар попал в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года. До этого 14 лет он работал на ПАО "КАМАЗ".

Мужчина был чемпионом турнира "Ударная десятка", ежегодно выходил на соревнования и по армрестлингу и по гиревому спорту в весовой категории свыше 90 кг.

После мобилизации служил младшим сержантом четвертого разведывательного взвода разведывательной роты 430-го мотострелкового полка.

