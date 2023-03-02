"Силач, чемпион по армрестлингу": Татарстан простился с 33-летним мобилизованным Ленаром Шамсиевым, погибшим в зоне СВО
Фото: Вести КАМАЗа
В Тукаевском районе Татарстана, в селе Калмаш, простились с погибшим 33-летним мобилизованным Ленаром Шамсиевым. Мужчина погиб при выполнении боевого задания в зоне военной спецоперации на Украине.
На фронт Ленар попал в рамках частичной мобилизации осенью 2022 года. До этого 14 лет он работал на ПАО "КАМАЗ".
Мужчина был чемпионом турнира "Ударная десятка", ежегодно выходил на соревнования и по армрестлингу и по гиревому спорту в весовой категории свыше 90 кг.
После мобилизации служил младшим сержантом четвертого разведывательного взвода разведывательной роты 430-го мотострелкового полка.