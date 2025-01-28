Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Сезон пахучих фонтанов в Казани продолжается

Представители предприятия отрицали наличие аварии

Екатерина Елисеева

Подписаться в Telegram

Жители Казани уже три дня подряд сталкиваются с неприятной ситуацией: возле жилого комплекса «Аквамарин» продолжает работать «фонтан» из канализационных стоков. Местные жители подтвердили Inkazan, что даже после огласки проблема так и не была решена.

По словам очевидцев, 27 января на место аварии приезжали специалисты «Водоканала». После их работы течь временно прекратилась, но через несколько часов проблема возникла вновь.

Представители предприятия отрицали наличие аварии, утверждая, что видео, распространяемое в соцсетях, снято давно. В единой дежурной диспетчерской службе пообещали отправить специалистов для проверки.

В социальных сетях некоторые пользователи предположили, что виноваты сами жильцы комплекса. Один из пользователей по имени Евгений отметил, что казанцы «смывали всё подряд», что и привело к засору.

Местные жители сообщили ризданию, что после визита специалистов запах немного уменьшился, но ситуация полностью не разрешена. Когда именно проблема будет устранена, они до сих пор не знают.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

22 часа назад

Из Казани в Китай: история сноубордиста, покорившего восточные склоны

Новости России

день назад

Находят хобби и раскрывают душу

физическое методы для борьбы с тараканами

Не у нас

день назад

Лимузин Nissan President из Японии продают в Приморском крае

Новости Казани

день назад

В ТЦ «Парк Хаус» в Казани эвакуируют людей

замена выпускного коллектора в Москве

Не у нас

2 часа назад

В Крыму у 14-летнего подростка вырос хвост после удаления кисты на копчике

Новости Казани

11 часов назад

В Казани продают самодельный спорткар за 7,5 млн рублей

Не у нас

день назад

Ученые сняли светящийся шар на глубине 3300 метров у Аляски

Не у нас

день назад

Кардиолог Козлова рассказала, у кого может произойти остановка сердца
Новости Казани
2 дня назад

Ста ждать придется еще десять лет? КАЗ снова уменьшает планы по выпуску самолетов

Казанский авиационный завод имени С. П. Горбуно...

Не у нас

54 минуты назад

Священник Стесняев рассказал о признаках приближения конца света

Не у нас

59 минут назад

Легендарную Toyota Century 82 года продают в России за 3,8 млн рублей

Не у нас

59 минут назад

Reuters: разработан препарат, ведущий к регрессии цирроза печени

Не у нас

час назад

Nature: в США готовятся к мощному извержению вулкана в Тихом океане
Татарстанские депутаты намерены защитить детей ...
Новости Татарстана
54 минуты назад

Татарстанские депутаты намерены защитить детей от пропаганды чайлдфри

Не у нас

час назад

В «Газпроме» хотят повысить цены на газ для населения

Новости Казани

час назад

Сезон пахучих фонтанов в Казани продолжается

Не у нас

час назад

В Китае во время раскопок нашли два рисовых поля возраста 8000 лет
Новые мясные блюда в первом халяльном Стейк-каф...
Интересное в Казани
5 дней назад

Новые мясные блюда в первом халяльном Стейк-кафе России: рассказываем про обновленное специальное меню ИTLE