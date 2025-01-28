Сезон пахучих фонтанов в Казани продолжается

Жители Казани уже три дня подряд сталкиваются с неприятной ситуацией: возле жилого комплекса «Аквамарин» продолжает работать «фонтан» из канализационных стоков. Местные жители подтвердили Inkazan, что даже после огласки проблема так и не была решена.

По словам очевидцев, 27 января на место аварии приезжали специалисты «Водоканала». После их работы течь временно прекратилась, но через несколько часов проблема возникла вновь.

Представители предприятия отрицали наличие аварии, утверждая, что видео, распространяемое в соцсетях, снято давно. В единой дежурной диспетчерской службе пообещали отправить специалистов для проверки.

В социальных сетях некоторые пользователи предположили, что виноваты сами жильцы комплекса. Один из пользователей по имени Евгений отметил, что казанцы «смывали всё подряд», что и привело к засору.

Местные жители сообщили ризданию, что после визита специалистов запах немного уменьшился, но ситуация полностью не разрешена. Когда именно проблема будет устранена, они до сих пор не знают.