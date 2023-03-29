Сезон клещей в Казани: Где свирепствуют кровососы и как обезопасить себя от укуса паразита

Специалисты из Казани рассказали, как сохранять безопасность в сезон клещей

Сезон активности клещей наступает по мере подсыхания и прогревания почвы, в первую очередь в лесах и лесопарковых зонах. Об этом сообщил энтомолог, доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Николай Шулаев.

По словам Николая Шулаева, весной пробуждается вся природа, и клещи в том числе.

«Как только сходит снег, прежде всего в лесах и лесопарковых зонах, а затем немного подсохнет и прогреется почва, появятся клещи и начнут нас атаковать, – отметил доцент КФУ. – Клещи обитают в почве. И как раз на человека они залезают с земли, травы, а не прыгают с деревьев, как часто принято считать. У них покровы водопроницаемые. Если оставить клеща на открытом воздухе без почвы, он просто умрет от потери влаги».

При этом в черте города клещи встречаются крайне редко. Излюбленное место обитания этих почвенных членистоногих – леса. В Казани клещи встречаются преимущественно в лесопарковой пригородной зоне. В частности, в лесопарке поселка Нагорный, на Лебяжьем, отметил эксперт.

Николай Шулаев подчеркнул, что клещ – это не комар, который присасывается моментально.

«Клещ сначала залезает на одежду и на теле ищет место с наиболее тонкой кожей. Так что оптимальный способ защиты от присасывания клеща – личный осмотр. Когда вы вернулись из леса, необходимо осмотреть одежду, волосы. Часто клещи залезают в область паха, под штанины, в волосы, за уши. Этим местам необходимо уделить повышенное внимание, – дал совет энтомолог Казанского университета. – Если вы не были в долгой экспедиции, а просто погуляли в лесу, то благодаря личному осмотру можно найти клеща, который, вероятнее всего, еще даже не присосался. В таком случае его легко убрать».

В случае же если клещ уже присосался, эксперт советует обратиться в медицинскую организацию, где членистоногого можно извлечь и отправить на анализ на выявление опасных заболеваний, которые переносят клещи. При этом, если клещевой боррелиоз в Казани встречается довольно часто (при своевременном выявлении он лечится антибиотиками), то энцефалит для столицы Татарстана не характерен. Если у человека есть соответствующие навыки, клеща можно и самостоятельно вывернуть пинцетом против часовой стрелки. При этом дергать его категорически запрещено, чтобы избежать оставления челюстей, что может повлечь нагноение.

Доцент кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Павел Зеленихин пояснил, что клещевой энцефалит – опасная вирусная инфекция, которая попадает к человеку из стойких природных очагов. Вирус переносят клещи, которые являются его главным резервуаром. При этом далеко не все клещи переносят энцефалит, даже если они живут непосредственно в природном очаге.

«В Татарстане клещей-переносчиков энцефалита можно встретить довольно редко. Но эту возможность следует учитывать, если вы часто бываете на природе, особенно в лесу», – подчеркнул эксперт.

По словам Зеленихина, часть случаев энцефалита переходит в тяжелую неврологическую форму, которая сопровождается осложнениями, включая психиатрические. Возможен и смертельный исход, поэтому к этому заболеванию необходимо относиться со всем вниманием.

«Вакцинопрофилактика является надежным способом предотвращения энцефалита. Но ее нужно осуществлять правильно: одного укола для формирования стойкого и длительного иммунитета недостаточно. Существуют эффективные схемы вакцинации: как для лиц, которые постоянно проживают в эндемичных по энцефалиту районах, так и для тех, кто вакцинируется экстренно», – подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что в организм человека вирус клещевого энцефалита попадает в первые минуты укуса клеща. Первично вирус размножается в клетках иммунной системы и лишь потом поступает в другие органы: печень, селезенку, далее в нервную систему, где может остаться надолго. Первые симптомы энцефалита наступают в срок до трех недель после укуса клеща и напоминают симптомы гриппа: усталость, утомляемость, слабость, снижение аппетита, ломота в костях, повышение температуры. Лихорадка при клещевом энцефалите обычно длится от 2 до 10 дней. Это заболевание опасно тем, что примерно у 20 процентов больных следует вторая фаза, которая сопровождается поражением центральной нервной системы, включая симптомы, схожие с менингитом, такие как нарушение сознания, расстройство чувствительности и другие, вплоть до паралича. У части больных эти симптомы заканчиваются смертельным исходом, предупредил Павел Зеленихин.

Пик активности клещей сохраняется в течение мая, к концу месяца клещей становится меньше. Следующий пик приходится на вторую половину августа – начало сентября.