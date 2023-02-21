Шестеро срочников погибли в Курской области, единственным выжившим в огненном аду оказался солдат из Казани

Солдат-срочник из Казани оказался единственным, кто выжил в огненном аду в Курской области, где погибли шестеро срочников

Накануне у села Уланок в Суджанском районе Курской области, пытаясь разжечь огонь в печи, военнослужащие устроили пожар в блиндаже – запылало фортификационное сооружение. Погибли 6 человек, лишь одному удалось выжить.

Как сообщает "Казанский репортер", единственным выжившим в этом огненном аду оказался житель Казани, 2002 года рождения. В данный момент он находится на лечении в Суджанской ЦРБ.

Погибли шестеро военных – из Владикавказа, Урюпинска, Томска, Воронежа, Россоши и Краснодара.

Все погибшие и пострадавший – срочники.

